Inter-Sampdoria, le PAGELLE LIVE della dodicesima giornata

I voti dei nerazzurri in campo

Pietro Magnani

ONANA 6 - Pronti via e regala subito una ripartenza pericolosa grazie ad uno dei suoi rilanci: risorsa anche in attacco. Attento sulle uscite alte.

SKRINIAR 6,5 - Attento in avvio sui lanci lunghi tentati dalla Sampdoria, solido e preciso.

DE VRIJ 7,5 - Buon avvio anche per l'olandese, prudente e bravo a non concedere la profondità agli ospiti. Segna anche un gran goal di testa, il primo in questa stagione. Galvanizzato dalla rete giganteggia poi in anticipo.

BASTONI 7,5 - Non si fa intimorire dall'avvio aggressivo della Sampdoria, giocando bene d'anticipo e provando anche a sganciarsi. Meravigliosi i suoi cambi di campo per cercare Dumfries. Pennella un lancio clamoroso per Barella per il 2 a 0.

DUMFRIES 6 - Ancora contratto rispetto al Dumfries a tratti straripante della scorsa stagione. Sembra un po' timoroso, tende anche troppo a fare la cosa ovvia e semplice. Si guadagna comunque il corner da cui nasce il vantaggio. Le sgroppate a tratti ci sono ancora, ma i cross sono sempre imprecisi.

BARELLA 7 - Un po' sottotono rispetto ai compagni di reparto, è più impreciso rispetto alle ultime uscite anche se prova molto a spingere in fase offensiva creando superiorità numerica. Svaria in tutto il centrocampo cercando di offrire sbocchi ai compagni. Cerca a ripetizione l'inserimento e finalmente lo trova, segnando un goal meraviglioso su lancio di Bastoni.

CALHANOGLU 7 - Leggermente in difficoltà in avvio sul pressing alto della Samp, sale di giri con il passare dei minuti, diventando progressivamente padrone della mediana con recuperi e lanci puntuali e precisi. Pennella un cross perfetto su calcio d'angolo per il vantaggio nerazzurro.

MKHITARYAN 6,5 - Più coinvolto come incontrista che fantasista in avvio, si difende egregiamente anche in contenimento. Sfiora anche la rete su un bel lancio di Lautaro.

DIMARCO 6,5 - Sempre propositivo come di consueto, in difesa però in avvio pare leggermente in difficoltà visto che la Samp prova a spingere nelle sue zolle. Sale di tono lungo la prima frazione e sfiora il goal con un gran sinistro su palla di Mkhitaryan. Nel secondo tempo esplode continuando ad affondare e spingere.

DZEKO 6,5 - I compagni lo cercano molto e fa da fulcro del gioco. A volte però cerca giocate troppo complicate o leziose. Sua la prima conclusione dell'Inter con una bella azione personale. Sparisce però un po' con il passare dei minuti, lasciando più spazio a Lautaro ma continuando a cercare il fraseggio col compagno di reparto. Sfiora il goal in avvio di secondo tempo.

LAUTARO MARTINEZ 6,5 - Regala qualche guizzo, ma è un po' "nascosto" in avvio, poco aiutato anche dal centrocampo che non illumina con continuità. Migliora poi sulla distanza, lanciando i compagni quando può con giocate a tratti geniali. Sempre al servizio della squadra.

INZAGHI 6 -