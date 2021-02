Inter, San Siro rimane un fortino: nove vittorie in undici gare di Serie A. Non accadeva dal 2009/10

L’Inter batte per 3-1 la Lazio e si porta al primo posto in classifica sorpassando il Milan e portandosi a +1. Una gara bella e difficile per la compagine nerazzurra che ha saputo soffrire e colpire nei momenti giusti, grazie alla doppietta di Lukaku e la rete di Lautaro. Per la Lazio ha segnato Escalante: vincente la sua deviazione sulla punizione calciata da Milinkovic Savic.

Come riportato da OptaPaolo, l‘Inter ha vinto almeno 9 delle prime 11 gare casalinghe di un singolo campionato per la prima volta dal 2009/10, stagione dell’ultimo Scudetto. Una vittoria che ha riconfermato il buon stato di forma della squadra di Antonio Conte.

