Social – Ranocchia celebra Lukaku e poi lo ‘sfotte’: “Complimenti per i 300 gol e…per le scarpe”

L’Inter batte per 3-1 la Lazio e si porta al primo posto in classifica sorpassando il Milan e portandosi a +1. Grande protagonista del match è stato Romelu Lukaku che ha segnato una doppietta e fornito l’assist al compagno Lautaro Martinez che ha chiuso il match. Due gol che hanno permesso al belga di raggiungere quota 300 gol segnati in carriera.

Un traguardo importante che anche il suo compagno Andrea Ranocchia ha voluto celebrare attraverso una Instagram story. Il difensore ha preso in giro l’attaccante, ‘sfottendolo’ bonariamente per le sue scarpe particolari. Il post recita infatti: “Complimenti per i 300 gol e…per le scarpe”.

