Inter-Lazio, Conte (Inter TV): “Gruppo unito, sappiamo cosa dando. Derby? Non si parla, si vince sul campo e basta”

Non doveva sbagliare e non ha sbagliato l’Inter di Antonio Conte. Questa sera a San Siro contro la Lazio i nerazzurri giocano una partita ai limiti della perfezione, non rischiando praticamente nulla in difesa e colpendo nei momenti decisivi del match. Ora l’Inter è in vetta alla classifica con un punto di vantaggio sul Milan in attesa del derby di domenica.

Al termine della partita Conte ha parlato ai microfoni di Inter TV: “Complimenti alla squadra. Oggi in una partita difficile contro un’ottima squadra come la Lazio, hanno qualità e determinazione, abbiamo dimostrato di essere squadra con S maiuscola. Controlliamo la partita, gestiamo i ritmi, iniziamo ad essere sul pezzo. Deve essere un punto di partenza. Mancano 16 partite e dobbiamo continuare a lavorare come stiamo facendo”.

ESULTANZA TERZO GOL – “Ho festeggiato insieme ai ragazzi, è l’emblema dell’unità di gruppo, di chi gioca di più e chi meno. Viviamo il tutto con grande partecipazione. Sappiamo cosa dando e che lavoro stiamo facendo per cercare di rendere orgogliosi i tifosi. C’è entusiasmo, bisogna continuare sotto questo punto di vista”.

DERBY – “Abbiamo una settimana e nell’ultimo periodo abbiamo affrontato squadre importanti e giocando una volta ogni tre giorni. Sicuramente che per Milano debba esserci grande soddisfazione. Si gioca un derby d’alta quota tra due squadre prima e seconda. Dei derby meno si parla meglio è, bisogna vincerli e basta”.

