CM.com – Inter, tegola Sanchez: il cileno può tornare nel 2021

Potrebbero arrivare presto brutte notizie in casa Inter in merito alle condizioni di Alexis Sanchez. Il centravanti cileno, dopo aver accusato un risentimento all’adduttore sinistro nel finale della sfida vinta dai nerazzurri contro il Cagliari, è alle prese con il recupero. Come testimoniato ad esempio dal video circolato nel pomeriggio, l’ex attaccante di Manchester United ed Arsenal ha svolto una seduta in piscina e sta proseguendo il lavoro di recupero.

Secondo quanto rivelato nel pomeriggio da calciomercato.com, potrebbero essere più serie del previsto le condizioni del centravanti. Qualora queste indiscrezioni dovessero essere confermate, Sanchez verosimilmente potrebbe rientrare in campo solamente nel 2021, saltando difatti gli ultimi due incontri di quest’anno contro Spezia ed Hellas Verona. Un’assenza che, in virtù dell’indisponibilità di Andrea Pinamonti, pesa ulteriormente nelle scelte offensive di Antonio Conte.

