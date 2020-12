Inter, martedì il rientro ad Appiano dopo i tamponi: le condizioni di Sanchez, Pinamonti e Vecino

Dopo ben 5 giorni di pausa totale concessi da Antonio Conte alla squadra, l’Inter si prepara a ritrovarsi ad Appiano Gentile dalla giornata di martedì. Questa mini-sosta natalizia è servita ai calciatori per ricaricare le pile, passare le festività in famiglia e prendersi una piccola pausa dopo le fatiche di questa e della scorsa stagione, temporalmente quasi attaccate (la sosta estiva è stata davvero minima, complici gli impegni delle nazionali). Doppio giro di tamponi in arrivo, scrive La Gazzetta dello Sport, con possibilità di non fare la quarantena per coloro che hanno passato le vacanze all’estero, come da protocollo applicato al calcio.

Da valutare, al rientro, le condizioni di tre infortunati: Alexis Sanchez, Andrea Pinamonti e Matias Vecino. Il cileno ha saltato le ultime gare del 2020 per un problema muscolare, del quale andrà valutata l’entità attuale dopo un riposo di circa 15 giorni. Il bomber italiano è alle prese con un problema alla caviglia accusato ormai più di un mese fa durante l’ultima sosta per le nazionali. L’uruguaiano invece, lungodegente, è clinicamente ormai recuperato ma ancora non ha mai svolto alcun allenamento con il gruppo.

