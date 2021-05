GdS – Dirigenza Inter in sede per seguire Sassuolo-Atalanta. Conte rientrato a Torino

Ecco come il club nerazzurro sta vivendo questi attimi di grande speranza

In un pomeriggio che potrebbe decretare il ritorno alla vittoria di uno scudetto per l'Inter dopo undici anni dall'ultima volta, la dirigenza nerazzurra al gran completo ha scelto di ritrovarsi presso la sede di Viale della Liberazione per seguire il match che si sta giocando in questi minuti tra Sassuolo e Atalanta. Qualora la formazione di Gian Piero Gasperini non riuscisse a vincere, infatti, aritmeticamente i nerazzurri diverrebbero campioni d'Italia.