GAME OVER JUVE, IL SOGNO DIVENTA REALTA’: L’INTER È CAMP19NE D’ITALIA

L'ATALANTA NON BATTE IL SASSUOLO: L'INTER E' CAMPIONE D'ITALIA PER LA 19ESIMA VOLTA NELLA SUA STORIA

Con il cuore a mille e con le lacrime agli occhi, siamo onorati e orgogliosi di potervi dire che l'Inter, per la 19esima volta nella sua storia, E' CAMPIONE D'ITALIA. L'Atalanta non è riuscita infatti a fare bottino pieno con il Sassuolo e la squadra nerazzurra così è mateticamente irraggiungibile, in vetta alla classifica.