Inter-Sassuolo, de Vrij: “Primo tempo da dimenticare. Ora dobbiamo rialzarci”

Il difensore olandese duro dopo la sconfitta di stasera

Stefan de Vrij , difensore dell' Inter , ha parlato ai microfoni di Inter TV dopo la sconfitta di questa sera contro il Sassuolo . Queste le sue parole: "E' iniziata molto male, li abbiamo fatti ripartire nelle prime quattro costruzioni, abbiamo perso troppi palloni, loro sono stati bravi a ripartire - ha detto - Poi se vai in svantaggio uno o due a zero... Il primo tempo è stato da dimenticare".

L'olandese ha poi continuato, parlando dei prossimi impegni e di come ripartire a partire dalla sconfitta di oggi: "Come arriviamo contro il Genoa? Dobbiamo rialzarci subito, ormai questa partita è andata. Dobbiamo analizzarla, perché c'è tantissimo da correggere e da imparare. Nel secondo tempo abbiamo creato tantissime occasioni ma non abbiamo fatto gol, non siamo tornati in partita. Oggi è stato molto brutto".