Inter-Sassuolo, Inzaghi: “Ne avrei cambiati di più! Preoccupato dei gol subiti”

Così l'allenatore nerazzurro dopo la partita

Il tecnico dell'Inter Simone Inzaghi, dopo la partita di questa sera contro il Sassuolo, ha parlato ai microfoni di DAZN per analizzare il match: "Sono molto arrabbiato per l'approccio. Ne avevamo parlato del Sassuolo a cui dovevamo stare attenti. Nel secondo tempo non abbiamo avuto neanche l'episodio, abbiamo creato tanto. Dovevamo approcciarla in maniera diversa. Ora analizzeremo con calma, sappiamo che mancano 13 finali: vogliamo andare avanti".