Inter-Sassuolo, Lautaro (Inter Tv): “Lukaku? Competizione sana tra di noi. Tre punti per mettere distanza”

Le parole del calciatore dell'Inter al termine della sfida contro il Sassuolo

L'Inter vince contro il Sassuolo per 2-1 con le reti di Lautaro e Lukaku e volta a +11 in classifica sul Milan. Al termine del match, il calciatore nerazzurro, autore della seconda rete, ha così commentato a Inter Tv la sfida: "Questi punti sono tanto importanti perché era una gara di recupero e continuiamo a salire e a mettere differenza tra noi e i secondi. Siamo andati in campo e affrontato una squadra che fa un buon palleggio. Abbiamo vinto e preso i tre punti".