Inter-Sassuolo, Lautaro (Dazn): “Un sogno stare qui, grato a Conte. Classifica? Pensiamo a noi stessi”

Lautaro Martinez è stato grande protagonista nella partita vinta dall' Inter contro il Sassuolo , avendo realizzato la rete del momentaneo due a zero. Queste le sue parole rilasciate dopo il fischio finale ai microfoni di DAZN: "Siamo contenti perché erano tre punti importantissimi per noi, stiamo incrementando il distacco in classifica. Il Sassuolo ha fatto tanto possesso, ma noi siamo stati bravi".

Lautaro prosegue: "Stare in una grande squadra come l'Inter per me è un sogno. Cerco di migliorare ogni giorno, devo continuare con umiltà insieme ai compagni. Conte? Mi ha fatto crescere dal punto di vista mentale e tattico, lo ringrazio".