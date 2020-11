Il cordoglio dell’Inter per la scomparsa di Diego Armando Maradona: “E’ stato il più grande avversario”

Un anno tragico il 2020, un anno maledetto che verrà ricordato purtroppo per tantissimo tempo. Un anno in cui, ad una pandemia dalle dimensioni mondiali che ha stravolto le nostre esistenze, si aggiunge anche la notizia della tragica scomparsa di Diego Armando Maradona. Il campione argentino è infatti deceduto nel pomeriggio in seguito ad un arresto cardiaco, come riportato dai principali media argentini. Tutto il mondo dello sport e non solo piange la scomparsa del numero 10 per eccellenza.

Da pochissimi minuti anche l’Inter si è unita al cordoglio per la morte di Maradona, ricordando le grandi sfide del passato che lo hanno consacrato come uno dei più grandi calciatori di tutti i tempi. Questo il messaggio del club nerazzurro dopo aver appreso della sua scomparsa: “Ogni epoca ha avuto un grande numero dieci, poi c’è stato il numero dieci di ogni epoca. Maradona non è stato solo un grandissimo avversario, è stato il più grande. Ciao Diego”.

