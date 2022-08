GdS – Inter, Il retroscena: “Da Bastoni a Skriniar: c’è il patto Scudetto tra i big”

I giocatori con più mercato dell'Inter si sono confrontati, parlati e da questi "dialoghi" è nato il patto Scudetto. É questo il retroscena svelato da La Gazzetta dello Sportche parla, in particolare, di un confronto tra cinque giocatori: Dumfries, Skriniar su tutti ma anche Barella, Lautaro e Bastoni (che hanno ricevuto apprezzamenti in Premier League). Ecco perché gli "assalti" di Chelsea (su Dumfries) e PSG (su Skriniar, che ha ci ha riprovato anche ieri con una nuova offerta, rifiutata dall'Inter) non hanno trovato terreno fertile.