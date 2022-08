Lazio-Inter, le probabili formazioni: tre dubbi per Inzaghi

Lazio-Inter per riscattare la sconfitta dello scorso anno e per superare il primo ostacolo di questa stagione. I nerazzurri vogliono fare una grande prova all'Olimpico ma Inzaghi deve sciogliere ancora qualche dubbio di formazione. Come al solito, i ballottaggi più aperti ci sono sulle fasce: Dumfries è in netto vantaggio su Darmian, mentre Dimarco (favorito) se la gioca con Gosens.