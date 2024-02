Inter, semestrale con gli investitori: annuncio Zhang su Oaktree

Con la speranza di poter festeggiare una vittoria sull’Atalanta ed un +12 in classifica sulla Juventus, quella di domani per l’Inter sarà una giornata molto importante. Come rivelato dal Corriere dello Sport, alle 15 si terrà infatti una conference call con gli investitori nerazzurri nel corso della quale verranno comunicati i dati della prima semestrale, vale a dire i risultati di esercizio dallo scorso 1° luglio al 31 dicembre 2023.

Grande curiosità in tutto l’ambiente, soprattutto dopo l’incremento dei ricavi comunicato dal club nella trimestrale dello scorso novembre dovuto alle cessioni estive di Onana e Brozovic. Gli investitori, però, si aspettano più che altro novità sostanziali sul fronte Oaktree. Durante l’incontro, infatti, il presidente Steven Zhang potrebbe infatti annunciare in collegamento dalla Cina quanto sia realmente vicina la proroga del prestito con il fondo americano attualmente in scadenza il prossimo 20 maggio.