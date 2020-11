Social – Dal mondo Inter piovono messaggi solidali per Sensi: da Lautaro e Nainggolan, all’ex Lazaro

Con lo sfogo affidato al suo profilo Instagram questo pomeriggio per il periodo frustante trascorso più in infermeria alle prese con infortuni vari che in campo a disegnare calcio per la sua Inter, Stefano Sensi ha scelto di rompere il silenzio ed annunciare ai tifosi nerazzurri il suo ritorno. Un calciatore che lo scorso anno nei primi due mesi aveva avuto un impatto esaltante, probabilmente anche inaspettato per via del suo arrivo dal Sassuolo quasi in sordina.

Antonio Conte lo aspetta a braccia aperte, consapevole che il ragazzo ha davvero tanto da poter dare all’interno del suo credo calcistico. Ma non solo, perché al post pubblicato pochi minuti fa, Sensi ha immediatamente ricevuto messaggi di incoraggiamento da parte di tanti compagni di squadra come Nainggolan, D’Ambrosio e Lautaro Martinez. Ma anche connazionali come Armando Izzo o ex interisti come Valentino Lazaro hanno voluto mostrare la loro vicinanza.

Qui qualche esempio:

