CdS – Inter, Sensi vicino al recupero. Domani si torna in campo: le ultime su Skriniar e Barella

Un premio meritatissimo quello concesso da Antonio Conte alla sua squadra equivalente a ben due giorni di assoluto riposo dopo il successo sonoro ottenuto dall’Inter ai danni del Milan la scorsa domenica. Da domani, però, si tornerà a fare sul serio e – parafrasando le parole di Antonio Conte nel post-partita di San Siro – bisognerà preparare con la stessa concentrazione delle ultime due partite giocate il prossimo impegno in campionato che vedrà i nerazzurri affrontare un Genoa di Ballardini in forma straordinaria.

Per quanto riguarda il punto sull’infermeria, invece, stando alle ultime notizie circolate questa mattina in edicola sulle pagine del Corriere dello Sport, Conte già dalla seduta di domani dovrebbe recuperare almeno parzialmente in gruppo Stefano Sensi, dopo l’ennesimo stop di settimana scorsa accusato dal centrocampista nerazzurro. Non preoccupano invece gli acciacchi sofferti da Barella e Skriniar a fine derby: il cagliaritano aveva semplicemente avvertito dei crampi, mentre lo slovacco una lieve contusione. Ricordiamo infine che Hakimi salterà la prossima per squalifica e con ogni probabilità verrà rimpiazzato da Darmian.

ZHANG, IL DESIDERIO DI RESTARE ALL’INTER E IL RISCHIO AUSTERITY >>>