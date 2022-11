Nessun futuro all’Inter per Sensi: in estate sarà cessione

Stefano Sensi non ha avuto una carriera fortunata all' Inter , perseguitato da problemi fisici. In prestito ora al Monza , il centrocampista stava giocando un ottimo campionato, prima però di essere fermato da un nuovo infortunio lo scorso 6 novembre. I tempi di recupero non sono ancora certi. Sicuro, invece, che l'Inter cercherà di cederlo la prossima estate.

Lo riporta La Gazzetta dello Sport, per la quale non c'è futuro in nerazzurro per Sensi. Con il contratto in scadenza nel 2024, il centrocampista potrebbe essere riscattato dal prestito dal Monza in caso di salvezza. In ogni caso, un suo eventuale ritorno a Milano sarebbe solo di passaggio, con l'Inter pronta a trovargli una nuova collocazione in via definitiva.