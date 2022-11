Inter senti Musah: “Nella vita tutto può succedere, ma mi farebbe piacere tornare in Italia”

Yunus Musah , giovane centrocampista del Valencia è tra i giocatori più accostati all' Inter nelle ultime settimane. La dirigenza nerazzurra, infatti, vorrebbe tentare il colpaccio per il talento statunitense.

"Ho sentito e letto anche io molte cose negli ultimi giorni. Ma per la verità il mio agente non mi ha detto nulla a proposito, non posso sapere fino in fondo quanto ci sia di vero. Nella vita non si può mai sapere cosa succede. Certo che mi piacerebbe un giorno tornare (in Italia ndr) da protagonista".