GdS – Cagliari-Inter, è tornato il vero Sensi? Conte lo aspetta: è l’ora di reagire

Piccoli segnali incoraggianti che però a Conte sembrano ancora non bastare. L’ingresso in campo di Stefano Sensi, nella ripresa di Cagliari-Inter, è risultato decisivo per la rimonta nerazzurra: era dalla seconda giornata di campionato contro il Benevento che l’ex Sassuolo non giocava almeno 32 minuti.

Come riportato da Gazzetta.it, Conte aspetta però il vero Sensi tanto che nel post partita, in conferenza stampa, ha lanciato dei messaggi chiari e decisi al suo giocatore.

Da quando è arrivato a Milano ha collezionato sei infortuni, “per un totale di 199 giorni in infermeria e 35 partite saltate”. Dopo la maglia da titolare contro il Benevento, l’ex Sassuolo ha rimediato un nuovo stop e il rientro in campo spezzettato, contro Sassuolo, Real Madrid e Lazio, non è stato per nulla brillante.

Il peggio però ora sembra essere alle spalle, come testimoniato dal buon impatto alla Sardegna Arena. Conte chiede a Sensi anche più cattiveria e convinzione anche in allenamento, ora per lui è giunta l’ora di reagire e di riprendersi l’Inter.

