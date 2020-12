GdS – Eriksen via, soluzione low-cost per l’Inter? Oristanio sogna la promozione. E Conte…

Christian Eriksen non sembra aver sfruttato al meglio la maglia da titolare concessa ieri da Conte alla Sardegna Arena nella sfida con il Cagliari. Come riportato da Gazzetta.it, un divorzio nella finestra invernale di mercato è sempre più scontato: “Salvo eventi clamorosi – o una altrettanto clamorosa mancanza di offerte all’altezza – alla fine della sessione di mercato del mese prossimo il danese non farà più parte dell’organico del club nerazzurro”.

Chi al suo posto? La soluzione potrebbe essere già in casa. Conte potrebbe pensare di promuovere in prima squadra Gaetano Pio Oristanio, fantasista mancino classe 2002: è la stella dell’Inter Primavera di Madonna, ha 10 anni in meno di Eriksen e il tecnico nerazzurro stravede per lui.

