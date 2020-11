Weekend importante per Sensi, ultimo controllo prima del rientro in gruppo. Conte lo aspetta: il punto

L’Inter è alle prese con il recupero di alcuni giocatori e spera quanto prima di riavere il gruppo al completo. Un calciatore tormentato dagli infortuni è Stefano Sensi, di cui ha parlato anche lo stesso Antonio Conte in conferenza stampa prima della gara contro l’Atalanta. Il centrocampista azzurro sta recuperando da un fastidio alla coscia sinistra e in questa stagione ha collezionato appena 3 presenze e 7 in campionato in tutto il 2020.

Il prossimo sarà un weekend importante per lui. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, infatti, nel fine settimana verranno fatti degli ulteriori controlli alla coscia e l’obiettivo è quello di farlo rientrare in gruppo già dall’inizio della prossima settimana. In caso di esito positivo, infatti, Conte potrebbe averlo a disposizione tra i convocati della gara contro il Torino del 22 ottobre, cioè dopo le partite delle Nazionali. Nel suo programma personalizzato si cercherà di non accumulare grandi carichi lavoro. Il vero Sensi serve all’Inter, in un momento della stagione delicato.

