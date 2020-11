CdS – Inter, è caccia al vice Lukaku: Conte ha scelto il suo preferito. Sacrificato Pinamonti?

L’Inter continua a lavorare sul mercato e i nomi in entrata e in uscita sono diversi. Per quanto riguarda l’attacco, un tema sempre caldo è quello relativo al vice Lukaku. Antonio Conte, infatti, spesso ha ribadito l’importanza di avere un ricambio all’altezza e nelle ultime gare l’assenza del gigante belga, rientrato per pochi minuti nel match contro l’Atalanta, ha avuto un impatto importante.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, Marotta sta valutando l’ipotesi di regalare al proprio tecnico un rinforzo già a gennaio, ma serve prima una partenza. L’indiziato numero uno a lasciare la Pinetina è Pinamonti, che il club di Suning ha riscattato in estate dal Genoa. Con lui, però, si perderebbe uno slot per la lista Uefa, essendo un prodotto del vivaio.

In ogni caso, un obiettivo che fa gola a Conte è sempre Olivier Giroud, seguito anche nella scorsa finestra di mercato. Il francese è ormai ai margini del progetto di Lampard e non è per nulla soddisfatto del poco spazio che ha a disposizione nel Chelsea. Si esclude la pista che porta a Gervinho, con l’attaccante dei Blues che rimane quindi l’indiziato numero uno a ricoprire il ruolo di vice Lukaku.

>>>Sostienici su Patreon per avere accesso ai contenuti esclusivi<<<