GdS – Accordo tra Inter e Belgio: Lukaku non sarà spremuto in Nazionale. Conte tira un sospiro di sollievo

Conte può tirare un sospiro di sollievo. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, l’Inter si è “accordata” con il Belgio che avrà un occhio di riguardo alle condizioni fisiche di Romelu Lukaku.

Il centravanti belga non verrà spremuto negli impegni della propria nazionale ma verrà impiegato in maniera oculata. Con ogni probabilità salterà l’amichevole in programma questa sera contro la Svizzera ma anche nei successivi impegni di Nations League, con Inghilterra e Danimarca, potrebbe essere in parte risparmiato.

>>>Sostienici su Patreon per avere accesso ai contenuti esclusivi<<<