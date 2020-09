Inter, Conte sorride. Sensi, Vidal ed Eriksen: tripla scelta e una trequarti da paura!

Stefano Sensi, Arturo Vidal e Christian Eriksen: chi dietro alla LuLa da trequartista? Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, Antonio Conte potrà utilizzare tutti e i 3 giocatori in quel ruolo anche se in vista della sfida contro la Fiorentina in pole sembra esserci l’ex Sassuolo.

Ma attenzione ad Eriksen, a lungo testato ieri ad Appiano alle spalle di Lukaku e Lautaro. Vidal garantisce più copertura ma allo stesso tempo al momento è quello fisicamente più indietro. L’ex Barcellona può giocare da trequartista ma anche retrocesso in mediana al fianco di Barella.

Una tripla scelta per Conte che può pescare dal mazzo partita in partita in base alle caratteristiche della squadra avversaria. Vidal è l’assaltatore, Sensi è velocità di esecuzione, Eriksen è più degli altri il tiro in porta dai 20 metri.

Con un avversario con il regista basso, difficile trovare di meglio di un Vidal da piazzargli vicino a dar fastidio. Contro avversari schiacciati sarà Sensi a fare il pendolo tra il ruolo di mezzala e quello di trequartista, centrocampi avversari con uomini in linea potrebbero essere il pane quotidiano per Eriksen.

>>>Sostienici su Patreon per avere accesso ai contenuti esclusivi<<<