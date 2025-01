“Inter senza rivali, può vincere tutto”: spunta l’ANNUNCIO a sorpresa

Questa sera si assegnerà il primo titolo della stagione con la disputa del derby tra Inter e Milan per la finale di Supercoppa Italiana in Arabia Saudita. I nerazzurri di Simone Inzaghi hanno vinto le ultime tre edizioni di questo torneo e non vogliono fermarsi proprio in questa super sfida molto delicata contro i rivali rossoneri.

C’è però chi vede l’Inter proprio come la grande favorita. Si tratta di Andrea Ranocchia, ex difensore dei nerazzurri che ha parlato del momento delle due squadre impegnate stasera in una intervista a Tuttosport nel corso della quale ha esaltato il rendimento della squadra di Inzaghi.

Questo il pensiero di Ranocchia: “La favorita è l’Inter, però è una finale. Conteranno tantissimi fattori. E sono curioso di vedere Conceiçao. Nelle varie interviste e conferenze si è mostrato un allenatore diretto e duro nel modo di fare”.

L’ex difensore di Inter e Genoa vede Lautaro Martinez e compagni in forma e competitivi su ogni fronte: “Anche in Europa il gap è stato limato con le altre grandi, ne vedo poche al livello dei nerazzurri. L’Inter può puntare a vincere tutto, ha allenatore e società giusti. Poi siamo solo a metà stagione, ma la rosa può competere in ogni competizione”.