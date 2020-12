Inter-Shakhtar, oggi ultimo test per Barella: chance ridottissime

Potrebbe recuperare solamente per la panchina Nicolò Barella dopo l’infortunio alla caviglia rimediato nella sessione di allenamento di lunedì. Dopo Vidal, Antonio Conte potrebbe dover rinunciare anche al centrocampista sardo in vista dello scontro decisivo di questa sera in Champions League tra Inter e Shakhtar Donetsk. Rispetto alle prime sensazioni del lunedì, in cui il calciatore era stato visto uscire da Appiano Gentile in stampelle, ieri la caviglia del ragazzo è parsa leggermente più sgonfia.

In ogni caso, stando alle ultimissime riprese nell’edizione di questa mattina de La Gazzetta dello Sport, il centrocampista sardo dovrebbe dare forfait. Sono davvero residue le speranze di riaverlo a disposizione, nonostante oggi verrà sottoposto ad un ultimissimo test prima che venga comunicata una decisione definitiva di comune accordo con lo staff medico. Qualora Barella non dovesse farcela ad essere a disposizione di Conte, il tecnico leccese potrebbe giocarsi a sorpresa la carta Eriksen dal primo minuto.

