Inter-Shakhtar (2-0) vittoria forse decisiva: classifica del girone e calendario aggiornato

I nerazzurri vincono e convincono

L'Inter finalmente si scrolla di dosso il fantasma Shakhtar Donetsk e riesce a battere per 2 a 0 gli ucraini. L'andamento della partita è il solito: porta che sembra stregata, goal annullati e divorati, fino alla doppietta di un monumentale Edin Dzeko. Ora i nerazzurri aspettano il risultato di Sheriff-Real Madrid per capire se questa sera potranno festeggiare o meno. Un pareggio o una vittoria dei blancos infatti, garantirebbe all'Inter il passaggio agli ottavi con un turno di anticipo.