Inter-Shakhtar, le PAGELLE: Dzeko la decide, Perisic ancora di più. Calha sontuoso

I voti dei nerazzurri contro lo Shakhtar

SKRINIAR 6 - Non è protagonista della gara ma è comunque efficace, come al solito.

BARELLA 6 - Non è ancora il migliore Nicolò, come avevamo visto a inizio stagione. Lotta e cerca di verticalizzare. (dal 78' VIDAL S.V. )

CALHANOGLU 7,5 - In fase di interdizione è spettacolare stasera, Hakan ha trovato il suo posto in quest'Inter. (dall'86' SENSI S.V. )

PERISIC 8,5 - Dove devo firmare? Una partita sontuosa da parte del croato. In difesa è diventato preciso, sulla fascia non ne parliamo e davanti fa il delirio. Ripetiamo, dove si può firmare? (dall'86' DIMARCO S.V. )

LAUTARO 6 - Parte bene El Toro in fase di possesso. Poi non riesce a infilare lo Shakhtar nel primo tempo per poca lucidità. Lo fa nei secondi 45', ma prima fa fallo. Anche senza gol, è una prestazione sufficiente. (dal 68' CORREA 6 - Entra per dare il colpo del k.o: ci va vicino due volte)