Inter-Shakhtar, Lautaro Martinez: “Sono felicissimo di aver rinnovato e di questa vittoria”

Le parole dei protagonisti

"Siamo molto contenti per questa vittoria che era troppo importante per noi. Abbiamo fatto quello che dovevamo fare con la nostra gente, nella nostra casa. I tifosi? Sempre il dodicesimo uomo in campo, li ringraziamo tanto. Fare una vittoria davanti al proprio pubblico dà sempre emozioni bellissime. È da tanto tempo che non si passa il turno in un grande club come l'Inter. Siamo contenti per la strada che stiamo prendendo, penso sia il giusto percorso. Adesso aspettiamo il risultato dell'altra partita, con ansia (ride, ndr). Ora riposiamo perché anche contro il Venezia sarà dura in casa loro".