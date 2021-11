VIDEO – Gli highlights di Inter-Shakhtar 2-0: super Dzeko regala gli ottavi

I momenti salienti del match

L'Inter, dopo oltre dieci anni, è finalmente riuscita a strappare i pass per gli ottavi di finale di Champions League. Contro lo Shakhtar Donetsk i nerazzurri di Simone Inzaghi sono riusciti a vincere per 2 a 0 grazie alla doppietta di Dzeko e alle sgroppate di un sontuoso Perisic. Nell'altra partita del girone la vittoria per 3 a 0 del Real Madrid sullo Sheriff ha fatto il resto. Ora, nella prossima giornata del girone, l'ultima, l'Inter cercherà l'impresa al Bernabeu per il primo posto nel girone.