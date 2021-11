I Top&Flop di Inter-Shakthar: Perisic da urlo, Dzeko eroico

Dopo tanta attesa si ode l'Inter far festa. Finalmente i nerazzurri strappano, dopo dieci anni di attesa, il pass per gli ottavi di finale. La vittoria per 2 a 0 sullo Shakhtar Donetsk, complice il 3 a 0 rifilato dal Real Madrid allo Sheriff, porta automaticamente l'Inter nella top 16 con una giornata di anticipo. Protagonisti dell'impresa, oltre a Simone Inzaghi, soprattutto Perisic e Dzeko, eroi di giornata. Andiamo, come di consueto, a vedere i migliori (e nessun peggiore) tra le fila nerazzurre: