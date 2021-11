La moviola di Inter-Shakhtar: buona la prova di Hategan

Tutta la squadra arbitrale si è comportata piuttosto bene

L'Inter strappa dopo un decennio il pass per gli ottavi di finale di Champions League battendo per 2 a 0 lo Shakhtar Donetsk. Hategan, arbitro del match, vive una serata piena di episodi ma fa sempre la scelta giusta, aiutato anche da una buona prestazione degli assistenti e del VAR. Come evidenziato da La Gazzetta dello Sport infatti, in entrambi i goal dell'Inter annullati la squadra arbitrale prende la scelta giusta. Sul primo effettivamente, per quanto di pochissimi centimetri (il tallone), Darmian è effettivamente in fuorigioco, mentre sul secondo, per quanto leggerissima, la spinta di Lautaro Martinez sul difensore avversario di fatto lo libera per facilitarsi il tiro e di conseguenza il goal.