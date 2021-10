Inter-Sheriff, designato l’arbitro del match di Champions League: sarà Danny Makkelie

Il match si giocherà martedì sera alle ore 21.00

C'è da archiviare in fretta la brutta sconfitta con la Lazio per i nerazzurri di Simone Inzaghi. L'Inter scenderà infatti in campo martedì sera alle ore 21.00 per il match di ChampionsLeague contro lo Sheriff. É stata resa ufficiale la squadra arbitrale dell'incontro europeo: il direttore di gara sarà Danny Makkelie che ha già arbitrato i nerazzurri.