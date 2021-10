Inter-Sheriff, Marotta (Sky): “Rinnovo Brozovic? Conterà la voglia di restare all’Inter”

Squadre in campo alle 21 a San Siro

Beppe Marotta, dirigente dell' Inter , ha parlato ai microfoni di Sky nei minuti antecedenti il calcio d'inizio di Inter- Sheriff Tiraspol , partita valida per la terza giornata della fase a gironi di Champions League . Queste le sue parole: "Quanto conta questa partita? In Champions tutte sono decisive. Quella di stasera è molto importante, sappiamo di affrontare un avversario ostico anche se il suo cammino è stato inaspettato. Dobbiamo avere le giuste motivazioni".

" Lazio-Inter? È una partita che fa storia a sé. In questi mesi la squadra si è sempre comportata bene, anche all'Olimpico abbiamo fatto 60 ottimi minuti".

"Rinnovo Brozovic? Non rappresenta un problema. All'Inter devono rimanere i giocatori che sono contenti di restare, così come ha manifestato Brozovic a noi. Anche Lautaro e Barella. Nelle prossime settimane avremo modo di confrontarci per il rinnovo di Brozovic".