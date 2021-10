Inter-Sheriff, le probabili formazioni: Inzaghi schiera i migliori, Lautaro torna titolare

Inzaghi alle prese con le scelte di formazione

Non sarà facile prepararla, per Simone Inzaghi, come non sarà facile preparare tutte le partite di qui alla prossima sosta per le Nazionali: effetti collaterali del chiamarsi Inter e del cercare - come tale - di rimanere in corsa in tutte le competizioni, Champions League inclusa. Ed è proprio in vista dell'impegno in Champions League di domani - San Siro, ore 21, contro lo Sheriff Tiraspol - che Simone Inzaghi sta valutando le scelte da compiere nel disegnare la formazione titolare.