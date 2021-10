Inter-Sheriff, Vidal (Inter TV): “Notte perfetta, ne avevamo bisogno. A chi dedico il gol”

Le parole dei protagonisti

Al termine della sfida tra Inter e Sheriff, valida per la terza giornata del girone di Champions League, Arturo Vidal, giocatore nerazzurro, ha parlato ai microfoni di Inter TV, analizzando le chiavi tattiche della partita appena conclusasi a San Siro. Queste le sue parole: "E' stata una notte perfetta, avevamo bisogno di una vittoria così per andare avanti e prendere fiducia anche per domenica prossima. A chi dedico il gol? Alla mia bambina Elisabetta, gliel'ho detto prima che se facevo un gol era per lei, mi guardava dal Cile".