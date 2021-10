Inter-Sheriff, Inzaghi: “Un piacere giocare con questo pubblico, possiamo ancora migliorare”

Così l'allenatore nerazzurro dopo il primo successo in Champions

Al termine di Inter-Sheriff, partita spartiacque per il girone dei nerazzurri terminata 3-1 in favore della sua squadra, Simone Inzaghi ha parlato ai microfoni di Sky Sport della partita andata in scena a San Siro , analizzando le cose positive e quelle meno buone. Queste le sue parole: "Abbiamo fatto la partita che dovevamo fare - ha detto - Loro arrivano sulle ali dell'entusiasmo: siamo stati squadra. Abbiamo creato tantissimo, abbiamo preso due pali e una traversa. Possiamo ancora migliorare. Tecnicamente dobbiamo capire quando attaccare perché abbiamo preso delle ripartenze pericolose".

PUBBLICO E ATTEGGIAMENTO - "Da allenatore è un piacere vedere questa squadra giocare. Soprattutto in casa, con questo pubblico meraviglioso. Sappiamo che loro sono un'arma in più, da allenatore mi diverto".

