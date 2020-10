Inter, brutte notizie dalla Slovacchia: Skriniar ancora positivo. Le ultime sulla quarantena

Alessandro Bastoni è risultato negativo al nuovo tampone e toccherà a Conte decidere se utilizzarlo nel derby in programma quest’oggi contro il Milan. Così come per Sanchez che sarà regolarmente in panchina dopo l’affaticamento muscolare rimediato in Nazionale.

Dalla Slovacchia invece non arrivano buone notizie. Come riportato infatti da La Gazzetta dello Sport, il compagno di reparto Milan Skriniar è risultato nuovamente positivo al nuovo test. In ogni caso per lui la quarantena, che scade martedì, resta di 14 giorni. La sua presenza mercoledì sera in Champions League così è a forte rischio.

