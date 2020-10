Inter-Milan, le probabili formazioni: Eriksen verso la panchina. Barella trequartista?

L’attesa sta per finire. Questo pomeriggio alle ore 18 è in programma a San Siro il derby di Milano. Conte e Pioli devono sciogliere gli ultimi dubbi di formazione con il tecnico nerazzurro che potrebbe contare anche su Bastoni, ieri risultato negativo al tampone.

L’Inter dovrà fare a meno dei positivi Skriniar, Gagliardini, Nainggolan, Young e Radu, dello squalificato Sensi e dell’infortunato Vecino. Conte va verso il 3-4-1-2 con D’Ambrosio e Kolarov rispolverati al centro della difesa ai lati di De Vrij.

Hakimi e Perisic sulle fasce, Vidal e Brozovic a supporto di Barella che come all’Olimpico potrebbe giocare in una posizione avanzata alle spalle della LuLa. Sanchez è disponibile e andrà in panchina, con lui ci sarà Eriksen che parte sfavorito per una maglia da titolare.

LE PROBABILI FORMAZIONI:

INTER (3-4-1-2): Handanovic; D’Ambrosio, De Vrij, Kolarov; Hakimi, Brozovic, Vidal, Perisic; Barella; Lautaro, Lukaku

MILAN (4-2-3-1): Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Hernandez; Bennacer, Kessie; Castillejo, Calhanoglu, Saelemaekers; Ibrahimovic

