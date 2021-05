Nuovo azionista al controllo dell’Inter, è Grand Tower. Tutti i dettagli

Il cambio al vertice arriva dopo il finanziamento di Oaktree

Nelle scorse settimane l' Inter ha concluso l'accordo per il finanziamento con il fondo Oaktree, che elargirà nelle casse nerazzurre la cifra di 275 milioni di euro. Un passo importante per dare respiro alla società e permettere al gruppo Suning di onorare le scadenze dei prossimi mesi, ma che porta anche ad alcune modifiche nella catena di controllo della società.

Questo riassetto, secondo l'agenzia di stampa, ricorda quanto avvenuto con il prestito fatto in casa Milan da Elliott nei confronti di Yonghong Li. Lo stesso Suning avrebbe messo in pegno le azioni del club come garanzia per i fondi ricevuti.