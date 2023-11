Sommer, il RETROSCENA: poteva andare alla Juve. E quei precedenti…

Yann Sommer domani sera difenderà la porta nerazzurra allo Stadium, con l’obiettivo di centrare il clean sheet numero 9 in campionato.

Il portiere svizzero, che affronterà per la prima volta da interista la Juventus, in passato avrebbe potuto legarsi ai colori bianconeri grazie a…Gigi Buffon. Quest’ultimo, infatti, lo vedeva come suo erede e Tuttosport ricorda l’attestato di stima del 2013, quando il portiere nerazzurro era ancora al Basilea: “Sommer lo conosco molto bene e lo sto seguendo da due anni, le volte che me lo sono trovato di fronte mi ha impressionato in maniera molto positiva“.

Buffon lo consigliò a Marotta e Paratici, che però non riuscirono a prenderlo e alla fine approdò al Borussia Monchengladbach nel 2014, rimanendoci per nove anni. E proprio all’avventura con il club tedesco risalgono gli unici due precedenti di Sommer contro la Juventus: stagione 2015-16, fase a gironi di Champions League, bianconeri reduci dalla finale persa con il Barcellona a giugno. Due partite, due pareggi: 0-0 a Torino all’andata, con grande prestazione di Sommer, e 1-1 in Germania al ritorno.