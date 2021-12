Inter-Spezia (2-0) Gagliardini e Lautaro regalano i 3 punti: classifica e calendario aggiornato

La situazione dopo Inter-Spezia

L'Inter vince meritatamente una partita dominata contro lo Spezia, dove il 2 a 0 finale non rispecchia appieno i veri valori in campo e le occasioni create. Lautaro protagonista, con l'assist di tacco per Gagliardini, il rigore prima guadagnato e poi segnato. Ora i nerazzurri guardano con ottimismo al match contro la Roma, seppure con diversi indisponibili in difesa.