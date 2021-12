Inter-Spezia, Inzaghi: “Calhanoglu cresciuto tanto per merito suo”

L'analisi del tecnico

"Era una partita importante, da approcciare subito bene. I ragazzi sono stati strepitosi, sono molto soddisfatto. Porta inviolata? Senz'altro motivo di soddisfazione. I ragazzi hanno fatto una partita molto attenta. Non abbiamo mai dato campo allo Spezia. Stasera avevo 4 difensori fuori, sono stati bravissimi. Ora andiamo avanti, non abbiamo ancora fatto nulla. Calhanoglu? Ci ha messo soprattutto del suo. È un giocatore di quantità e qualità, sta crescendo di partita in partita. Come tutta la squadra: con quest'unione e questa voglia, possiamo ancora crescere".