Verso Inter-Spezia, Conte pensa al turnover in difesa. Scalpita Ranocchia, occhio a Kolarov: le ultime

Domenica l’Inter affronterà lo Spezia e cercherà i tre punti per continuare il trend di vittorie in campionato. Gli uomini di Antonio Conte nell’ultima giornata hanno accorciato le distanze sul Milan capolista e ora sono a caccia di successi in vista della pausa natalizia. Per quanto riguarda la difesa, sono previsti dei cambiamenti rispetto all’ultima gara contro il Napoli e il tecnico leccese potrebbe far rifiatare qualche titolare.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, per domenica scalpita Andrea Ranocchia. Il difensore classe ’88 potrebbe concedere un turno di riposo a de Vrij, che nelle ultime uscite è sempre stato titolare. Sono da valutare invece le condizioni di Kolarov, candidato a giocarsi una chance da titolare al posto di Bastoni. Qualora il serbo non dovesse essere pronto, potrebbe essere impiegato D’Ambrosio nella posizione di centro sinistra dello schieramento a tre.

