Inter-Spezia, Italiano in conferenza: “Non abbiamo osato abbastanza, con più astuzia avremmo potuto fare punti”

Lo Spezia, arrivato a San Siro con i gradi della sfavorita, non riesce a guadagnare un punto nella trasferta contro i nerazzurri, che si impongono nella mura casalinghe per 2-1, nonostante una partita ordinata degli ospiti. Dopo il triplice fischio, Vincenzo Italiano, allenatore dei liguri, ha analizzato la gara in conferenza stampa.

Ecco, quindi, le parole del tecnico: “Avevamo tante assenze, sono soddisfatto della prestazione, significa che a prescindere da chi gioca rispondiamo sempre bene. Contro una corazzata come l’Inter siamo riusciti a reggere l’urto e a uscire sconfitti ma a testa alta, come già avevamo fatto contro il Milan. Avremmo forse anche avuto la possibilità di fare di più, di osare di più, ma ci prendiamo il risultato finale e facciamo tesoro dell’esperienza. Ci servirà molto da qui alla fine del campionato”.

“Siamo arrivati spesso in area avversaria, ma abbiamo concluso poco. Avremmo dovuto crossare di più e calciare con più convinzione verso la porta per essere più efficaci. Peccato con un po’ più di furbizia, di scaltrezza, si possono ottenere punti anche in gare squilibrate come questa. Continueremo a lavorare per migliorare anche questi aspetti, il campionato è lungo”.

