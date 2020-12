Lukaku cecchino infallibile dal dischetto: non sbaglia dal 2017

Romelu Lukaku, nonostante un momento di leggera flessione nelle prestazioni, continua la propria striscia di reti e di rigori trasformando, rimanendo in scia a Cristiano Ronaldo per lo scettro di capocannoniere. Il bomber belga ha numeri da cecchino infallibile dal dischetto da quando è all’Inter.

Lukaku infatti in nerazzurro ha calciato 11 penalty con quello odierno, segnandoli tutti e spiazzando molto spesso il portiere. Un ruolino incredibile e che denota ancora una volta la superficialità nel definire il numero 9 dell‘Inter come un semplice “ariete” forte fisicamente. Per essere tanto precisi dagli 11 metri servono freddezza, carisma e classe.

I numeri diventano ancora più impressionanti se si va a spulciare l’intera carriera del belga. Sono solamente 5 gli errori per lui su calcio di rigore, quasi tutti nelle prime fasi del suo percorso. Addirittura l’ultimo errore risale al 26 agosto 2017, quando Kasper Schmeichel, in Manchester United-Leicester, riuscì a parare la sua conclusione

