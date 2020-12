Con forse più sofferenza di quanto fosse lecito aspettarsi, l’Inter riesce ad avere la meglio e a battere un battagliero Spezia per 2 a 1. A segno Hakimi e Lukaku per l’Inter, con il belga che rimane in scia a Cristiano Ronaldo per il titolo di capocannoniere. Per gli ospiti in rete Piccoli nel finale di gara.

