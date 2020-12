Piccinini: “Scudetto? Juventus e Inter restano le favorite. Il Milan punta al quarto posto”

Sandro Piccinini, noto giornalista, è stato ospite negli studi di Sky al termine della gara tra Lazio e Napoli vinta dalla squadra di Simone Inzaghi per 2-0 con le reti di Immobile e Luis Alberto. Piccinini si è soffermato sulla corsa scudetto con il Milan al momento primo in classifica a 31 punti e l’Inter seconda a 30 punti.

Queste le sue parole sulle squadre favorite per la vittoria della stagione di Serie A 2020/21: “Juventus e Inter sono le favorite e rimangono le favorite, superata una prima fase di assestamento ora entrambe hanno cominciato la loro corsa e difficilmente perderanno punti fino al 17 gennaio. Il Milan sta facendo più di quello che avrebbe dovuto, ma l’obiettivo è il quarto posto. Per me la corsa alla fine sarà a due, il Milan è lì con pieno merito, ma è molto difficile che possa inserirsi qualcun altro“.

